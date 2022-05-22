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انتحار شاب ورجل أمن وإحباط محاولة ثالثة لطفل في نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-05-22T11:33:33+0000
انتحار شاب ورجل أمن وإحباط محاولة ثالثة لطفل في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بانتحار شاب ورجل أمن في محافظة نينوى، في وقت أحبطت فيه الشرطة النهرية محاولة انتحار طفل بمدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة نينوى سجلت حالتي انتحار الاولى لشاب رمى نفسه من الجسر القديم بالموصل في ساعة متأخرة من الليل وعثر على جثته صباح اليوم، والثانية لمنتسب أطلق النار على نفسه اثناء واجبه في الفرقة المشاة العشرين".

وأضاف المصدر أن "الشرطة النهرية أحبطت محاولة انتحار جديدة لشاب من مواليد 2007 حاول رمي نفسه من الجسر القديم بالموصل". ونوه المصدر الى أن "هذه هي المحاولة الثالثة التي تحبطها الشرطة النهرية خلال يومين".

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