ِانتحار شاب والقبض على أربعة متهمين بترويج دولار مزيف في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفادت مصادر أمنية، يوم الأحد، بانتحار شاب والقبض على أربعة متهمين بترويج عملة الدولار الأميركي المزيفة في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا من مواليد 1994 أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل داخل منزله في ناحية كنعان شرق مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى"، مبيناً أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الديون المالية وخلافات أسرية مع زوجته كانت وراء تدهور حالته النفسية وإقدامه على الانتحار".

وأضاف أن "الجثة نقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتح تحقيق رسمي بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي حادث أمني منفصل، أفاد مصدر أخر، للوكالة، بـ"تلقي معلومات عن وجود أشخاص يقومون بعمليات نصب واحتيال على عدد من المحال التجارية في ناحية كنعان".

وأوضح أن "القوات الأمنية تحركت فوراً إلى مكان الحادث، بمشاركة دوريات مركز شرطة كنعان، وفوج طوارئ ديالى الثاني، ومفارز شعبة استخبارات كنعان وشرطة النجدة، حيث تم إلقاء القبض على أربعة متهمين".

وأشار إلى أن "المتهمين كانوا بحوزتهم مبالغ مالية مزيفة بلغت 254 ورقة (والورقة تعني باللهجة العراقية الدارجة) فئة 100 دولار أميركي"، لافتاً إلى أنهم "اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بالاتفاق فيما بينهم على ترويج العملة المزورة، وتنقلوا من قضاء بلدروز إلى ناحية كنعان، حيث تمكنوا من تصريف 46 ورقة فئة 100 دولار في عدد من المحال".

ولفت إلى أنه "تم ضبط المبلغ المالي بموجب محضر ضبط أصولي، إضافة إلى حجز عجلة نوع (هيونداي سوناتا) كانت بحوزتهم"، مؤكداً أن "المتهمين عرضوا على قاضي تحقيق كنعان الخفر، الذي قرر توقيفهم وفق المادة 281 من قانون العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".