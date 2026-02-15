انتحار شاب واعتقال مبتزَّين للسائقين في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدرن أمنيان، يوم الأحد، بانتحار شاب والقبض على شخصين كانا يقومان بابتزاز سائقين في العاصمة بغداد.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً من مواليد 2007 أقدم على الانتحار داخل منزله في قطاع 73 بمدينة الصدر، حيث عُثر عليه متوفياً بعد أن علق نفسه بواسطة حبل مثبت في سقف المنزل".

وأضاف أن "أسباب الحادث ما تزال غير معروفة، فيما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق ونقل الجثمان إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي حادث منفصل، ذكر مصدر آخر للوكالة أن "قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخصين من مواليد 1984 و1990 قرب فلكة المسرح الوطني في منطقة الكرادة، بعد قيامهما برمي نفسيهما أمام المركبات وادعاء تعرضهما للدهس، ومن ثم ابتزاز السائقين مقابل مبالغ مالية".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة".