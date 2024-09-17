انتحار شاب واستنفار أمني وتدمير مضافات لداعش في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الثلاثاء، بانتحار شاب في العشرينيات من عمره، في وقت استنفرت فيه القوات الامنية على خلفية الاشتباه بسيارة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً أقدم على شنق نفسه بواسطة ربطة عنق نسائية داخل منزله وسط ناحية تازة خورماتو (25كم جنوب كركوك)".

وأشار إلى أن "الشرطة تلقت بلاغاً بالحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الانتحار حيث ادعى ذووه بأنه يعاني من مشاكل اجتماعية".

من جانب آخر، استنفرت القوات الأمنية في كركوك على خلفية الاشتباه بسيارة متروكة على جانب الطريق.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "سيارة متروكة على جانب طريق في حي القادسية وسط مدينة كركوك تم الاشتباه على أنها سيارة مفخخة إلا أن خبير المتفجرات والشرطة المحلية اكتشفت أنها عاطلة وتركها صاحبها لغرض العودة لأخذها لاحقاً".

وفي سياق متصل، دمرت القوة الجوية العراقية مضافات لداعش في كركوك.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان، إنه "بمعلومات دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن، نفذ أبطال خلية الاستهداف وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة واجباً للاستطلاع والمراقبة عبر الطائرات الاختصاصية، تمكنوا من خلاله من رصد اماكن لمضافات عصابات داعش".

وتابع "في ضوء هذه المعلومات نفذ أبطال القوة الجوية ضربات موجعة على تلك المضافات ضمن قيادات عمليات (كركوك، شرق صلاح الدين) أدت إلى تدميرها".