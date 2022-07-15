انتحار شاب واختفاء أثر نجل رجل أعمال جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بإقدام شاب على الانتحار جنوبي المحافظة، فيما اختفى عشريني بظروف غامضة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شابا يبلغ من العمر 17 عاما أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل معلق في إحدى غرف منزله بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، لافتا إلى ان " اسباب الانتحار ما تزال مجهولة لدى الأجهزة الأمنية".

وتابع المصدر، ان "شابا في العشرينات من عمره اختفى بظروف غامضة اثناء توجهه من سوق الشيوخ إلى مدينة الناصرية".

وأضاف، ان "قوة امنية عثرت على عجلته في إحدى مناطق مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث سجل ذووه بلاغاً بخطفه على يد مجهولين، دون تلقي اي اتصال او معلومة عنه"، موضحا ان" الشاب هو ابن احد رجال الأعمال المعروفين جنوبي المحافظة".