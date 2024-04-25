انتحار شاب نجفي ومصرع أنباري بحادث سير.. فيديو

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، اليوم الخميس، بأن شابا أقدم على الانتحار جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينيات من عمره اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بقضاء المناذرة جنوبي مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "دوافع الانتحار ما تزال غامضة، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي الأنبار، لقي شخص مصرعه جراء حادث سير عنيف على سريع الرمادي، (مركز المحافظة).

وبين مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث أسفر أيضا عن جرح آخرين.