انتحار شاب في ديالى واعتقال تاجر مخدرات قتل أخاه ببغداد

شفق نيوز/ تمكنت الاستخبارات العراقية من اعتقال تاجر مخدرات قام بقتل شقيقه خلال 48 ساعة من تنفيذه الجريمة في بغداد.

وقالت الداخلية العراقية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت وفق معلومات استخبارية دقيقة

وخلال 48 ساعة من القاء القبض على تاجر مخدرات قام بقتل شقيقه في بغداد، مبينة أن عملية القبض جاءت بناءٍ على كمين محكم من قبل مفارز وكالة الاستخبارات .

ودعت وكالة الاستخبارات، المواطنين للابلاغ وتقديم المعلومات عن الخارجين عن القانون وتجار المخدرات من خلال الاتصال على الرقم الساخن 144.

إلى ذلك أفاد مصدر أمني في ديالى، بانتحار شاب شنقا شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شابا طالبا في السادس الإعدادي يبلغ من العمر 18 عاما أقدم على الانتحار شنقا بواسطة سلك نحاسي داخل منزله في حي سيف سعد التابع لناحية هبهب ،(15 كم شمال غرب بعقوبة).

واضاف، أن اسباب الانتحار غامضة وقيد التحقيق فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي.

وتشهد ديالى خلال السنوات الاخيرة تصاعدا بحالات الانتحار بين الصبية والشباب لاسباب معيشية ونفسية او مشاكل اجتماعية.