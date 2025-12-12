انتحار شاب في أحد فنادق بغداد وآخر يقتل ابن عمه في كركوك

شفق نيوز- بغداد/ كركوك/ نينوى

انتحر شاب من محافظة بابل، اليوم الجمعة، في أحد فنادق العاصمة بغداد، في حين قُتل شاب على يد ابن عمه في محافظة كركوك.

ففي العاصمة بغداد، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بانتحار رجل من سكنة محافظة بابل في أحد فنادق العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، أن الرجل من تولد 1982 وانتحر برمي نفسه من نافذة الطابق الرابع في أحد فنادق منطقة البتاوين، وهو من سكنة محافظة بابل، مشيراً إلى أن قوة أمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.

وفي كركوك، أفاد مصدر طبي في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، بأن حادثاً مأساوياً وقع داخل أحد الأحياء السكنية عندما أصاب شابٌ ابنَ عمّه بسلاح هوائي من نوع توتو عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الشاب المصاب نُقل بشكل عاجل إلى مستشفى الحويجة لتلقي الإسعافات، إلا أنه وصل وهو في حالة حرجة للغاية بعد تعرضه لإصابة مباشرة في منطقة القلب، ولم تفلح جهود الكادر الطبي في إنقاذ حياته.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابساته وكيفية حصول الخطأ، فيما عمّ الحزن أوساط العائلة والمنطقة التي ينتمي إليها الطرفان.

وأكد المصدر الطبي أن استخدام الأسلحة الهوائية بشكل عشوائي داخل المنازل بات يشكل خطراً متزايداً، خصوصاً في ظل غياب الوعي بخطورة هذه الأسلحة وما قد تسببه من إصابات قاتلة.

على صعيد ذي صلة، وفي محافظة نينوى المجاورة، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية إلقاء القبض على 4 أجانب يرومون الدخول بصورة غير قانونية إلى المحافظة.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها نصبت كميناً محكماً أسفر عن إلقاء القبض على المتسلّلين الأجانب في حدود محافظة نينوى، وهم يحاولون الدخول والتسلل إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية وغير قانونية، مؤكدة تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها.

وأشارت إلى أن العملية جاءت بغية القضاء على ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد بصورة غير قانونية، واستمراراً لعمليات الدعم والمشاركة في تأمين الحدود مع القطعات الماسكة وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية لمدير قسم استخبارات وامن فرقة المشاة الخامسة عشر.