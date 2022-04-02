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انتحار شاب عشريني ومصرع طفلة وإصابة أمها بحادثين منفصلين في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-04-02T19:05:39+0000
انتحار شاب عشريني ومصرع طفلة وإصابة أمها بحادثين منفصلين في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بانتحار شاب عشريني ومصرع طفلة وإصابة أمها بحادثين منفصلين في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزل قيد الإنشاء بمنطقة الشوفة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "المجنى عليه يعاني من حالة نفسية".

وفي حادث ثانٍ لفت المصدر، الى ان "عجلة نوع صالون دهست فتاة وامها على الطريق العام الرابط بين قضائي الدواية والشطرة"، موضحا أن"الحادث أدى لوفاة طفلة بعمر 7 سنوات، واصابة امها بكسور في جسدها ".

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