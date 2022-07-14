انتحار شاب شنقاً واصابة خمسة أشخاص بحادثين في البصرة وديالى

شفق نيوز / أفادت مصادر أمنية، اليوم الخميس، بإقدام شاب على الانتحار شنقا، فيما أصيب خمسة أشخاص بحادث سير، في البصرة وديالى.

وقالت المصادر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "شاباً أقدم، على الانتحار عبر شنق نفسه من خلال حبل معلق في أعلى سطح عمارة سكنية في منطقة شقق الفاو وسط محافظة البصرة"، مبيناً أن "قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتح تحقيق بالحادث لمعرفة سبب الانتحار".

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني إن "سيارة انقلبت على طريق ديالى- السليمانية قرب قضاء (خانقين ١٠٠كم شمال شرق بعقوبة)، ما أدى الى إصابة خمسة أشخاص من أُسرة واحدة بجروح"، مبيناً أن "قوة أمنية نقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج فيما فتحت تحقيقاً بالحادث".