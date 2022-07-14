سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انتحار شاب شنقاً واصابة خمسة أشخاص بحادثين في البصرة وديالى

Category: أمـن

Date: 2022-07-14T10:39:29+0000
انتحار شاب شنقاً واصابة خمسة أشخاص بحادثين في البصرة وديالى

شفق نيوز / أفادت مصادر أمنية، اليوم الخميس، بإقدام شاب على الانتحار شنقا، فيما أصيب خمسة أشخاص بحادث سير، في البصرة وديالى.

وقالت المصادر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "شاباً أقدم، على الانتحار عبر شنق نفسه من خلال حبل معلق في أعلى سطح عمارة سكنية في منطقة شقق الفاو وسط محافظة البصرة"، مبيناً أن "قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتح تحقيق بالحادث لمعرفة سبب الانتحار".

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني إن "سيارة انقلبت على طريق ديالى- السليمانية قرب قضاء (خانقين ١٠٠كم شمال شرق بعقوبة)، ما أدى الى إصابة خمسة أشخاص من أُسرة واحدة بجروح"، مبيناً أن "قوة أمنية نقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج فيما فتحت تحقيقاً بالحادث".

related

في محافظتين.. حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص وشاب ينهي حياته بالنار

Date: 2021-04-05 17:50:12
في محافظتين.. حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص وشاب ينهي حياته بالنار

في البصرة وديالى.. "المجاري" تنهي حياة فتاة شابة وانتحار رجل متقاعد

Date: 2021-07-07 09:21:38
في البصرة وديالى.. "المجاري" تنهي حياة فتاة شابة وانتحار رجل متقاعد

إصابة 5 مدنيين بحادث سير بين ديالى وكوردستان

Date: 2021-06-02 13:13:51
إصابة 5 مدنيين بحادث سير بين ديالى وكوردستان

مصرع مدنيين بحادث سير في ديالى

Date: 2021-07-14 16:49:22
مصرع مدنيين بحادث سير في ديالى

مصرع مدني بحادث سير في ديالى

Date: 2021-04-19 18:02:15
مصرع مدني بحادث سير في ديالى

حادث سير يودي بحياة مدني في ديالى

Date: 2022-06-15 20:04:06
حادث سير يودي بحياة مدني في ديالى

حادث سير ينهي حياة شخصين واضطرابات نفسية تدفع أخر للإنتحار جنوبي العراق

Date: 2022-02-27 19:33:59
حادث سير ينهي حياة شخصين واضطرابات نفسية تدفع أخر للإنتحار جنوبي العراق

مصرع وإصابة 10 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

Date: 2021-05-20 09:46:20
مصرع وإصابة 10 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق