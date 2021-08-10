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انتحار شاب "شنقا" في ديالى ووفاة شاب قتل نفسه بـ"الخطأ" في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-08-10T17:17:36+0000
انتحار شاب "شنقا" في ديالى ووفاة شاب قتل نفسه بـ"الخطأ" في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الثلاثاء، بانتحار شاب شنقا في قضاء خانقين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "شابا يبلغ من العمر 16 عاما أقدم على الانتحار شنقا في منزله الكائن في منطقة السايلو بمدينة خانقين لأسباب غامضة".

واضاف المصدر؛ ان "قوات الامن فتحت تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث".

وسجلت ديالى خلال العام الحالي قرابة 20 حالة ومحاولة انتحار اغلبهم مراهقون لأسباب معيشية أو مشاكل نفسية وعائلية.

وفي كركوك؛ لقى الشاب ( ه‍ ن ) البالغ من العمر 18 عاما، مصرعه نتيجة عبثه بالسلاح.

وابلغ مصدر في كركوك وكالة شفق نيوز؛ ان الشاب من قرية بيراك تابعة لناحية شوان تابعة كركوك، توفي بسبب خروج رصاصة أثناء عبثه بسلاح كان يحمله.

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