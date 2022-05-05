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انتحار شاب شنقا في ديالى وجثة طافية بذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-05-05T12:18:45+0000
انتحار شاب شنقا في ديالى وجثة طافية بذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأحد ، بإقدام شاب على الانتحار شنقا في أطراف ناحية مندلي شرقي المحافظة. فيما عثرت السلطات الامنية بمحافظة ذي قار، على جثة شاب طافية فوق نهر شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة. 

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شابا من مواليد 2003 أقدم على الانتحار بشنق نفسه لأسباب وظروف غامضة في أطراف ناحية مندلي (٩٣ كم شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر، أن "السلطات الأمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بملابساته، فيما نقلت الجثة إلى الطب العدلي"

وشهدت محافظة ديالى، أكثر من 90 محاولة وحادثة انتحار خلال عام 2021، تركزت أغلبها بين النساء والفتيات، لأسباب ودواع متعددة، وفقاً لمنظمة ديالى لحقوق الإنسان.

وفي ذي قار؛ ابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، ان " الأجهزة الامنية عثرت على جثة شاب طالب في المدرسة وعمره 15 عاما طافية بمشروع السيفونة فوق نهر الفرات بناحية اور  شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة". 

وبين المصدر، ان " الشاب سجل بلاغا بفقدانه قبل شهرين لدى المراكز الأمنية"، لافتا إلى أن "الجثة لا توجد عليها أي آثار ضرب تدل على أن وفاتها حصلت حصلت بحادث جنائي". 

واضاف أنه "تم احالة الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وبيان سبب وفاتها".

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