انتحار شاب رميا بالرصاص واعتقال 12 تاجر مخدرات بينهم "الجبير" في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل عدة حوادث أمنية بالمحافظة بينها حالة انتحار لشاب رميا بالرصاص شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " شابا يبلغ من العمر 19 عاما اقدم على الانتحار رميا بالرصاص من خلال اطلاق النار على نفسه بمنطقة الرأس داخل منزله بقضاء الرفاعي شمالي ذي قار".

وبين ان " قوة امنية نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال، فيما باشرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات حادث الانتحار".

وفي السياق، تمكنت القوات الامنية من اعتقال 12 تاجر مخدرات في مناطق مختلفة من المحافظة.

وقال المصدر ذاته، إن "القوات الامنية نفذت واجباً أمنيا على عموم مناطق المحافظة تمكنت من خلاله من اعتقال 12 تاجر مخدرات ومصادرة اسلحة ومواد مخدرة بحوزة المعتقلين"، لافتا إلى ان " بين المطلوبين المعتقلين (رحيم الجبير)".

وأشار المصدر، إلى ان "أوامر اعتقال التجار جاءت بناءً على أوامر قبض سابقة صادرة وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ".

ولفت المصدر، إلى ان" محكمة الجنايات اصدرت حكما بالسجن لمدة 5 سنوات وشهر، بحق تاجر مخدرات وتغريمه مبلغ 10 ملايين دينار عراقي".