انتحار شاب رمياً بالرصاص "حزناً على أبيه" وإنهاء حياة موظف بالكهرباء في محافظتين

شفق نيوز/ سجلت محافظتا ميسان وذي قار، يوم الجمعة، حوادث جنائية متعددة، أبرزها تسجيل حالة انتحار شاب رميا بالرصاص.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم على موظف بوزارة الكهرباء (فرع ذي قار) وأصابوه بعدة رصاصات في جسده بمنطقة حي الشهداء وسط الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "المهاجمين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما نقل المواطنين المصاب إلى المستشفى التركي لتلقي العلاج اللازم".

وفي حادث منفصل، ذكر المصدر، أن "شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، أصيب بطلق ناري، إثر خلاف عشائري مع أخرين، حيث نقل لاحقا هو الآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي ميسان، أقدم شاب على الانتحار رميا بالرصاص حزنا على وفاة أبيه.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً في العشرين من عمره أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص بواسطة مسدس داخل منزله بمنطقة حي المعلمين وسط المحافظة".

ولفت المصدر، إلى أن "سبب الانتحار، كان نتيجة حزن الشاب على وفاة أبيه المصاب بفيروس كورونا قبل أسبوع من الآن، نتيجة تعلقه الشديد به"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي".