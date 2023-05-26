انتحار شاب بإطلاق النار على نفسه واصابة شخص بطعنات في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بانتحار شاب واصابة شخص بطعنات بحادثين منفصلين في منطقتين متفرقتين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شاباً من مواليد العام 1990 انتحر بإسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة الحرية في بغداد

هذا ولم تعرف أسباب الانتحار، وفقا للمصدر ذاته.

وفي حادث آخر أشار المصدر إلى حدوث مشاجرة بين شخص ونسيبه تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء مما أسفر عن اصابة الشخص بطعنات سكين في منطقة الظهر، وتم تقديم شكوى ضد النسيب.