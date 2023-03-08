انتحار شاب بظروف غامضة والعثور على جثة رجل خمسيني في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ افاد مصدران امنيان، يوم الأربعاء، بانتحار شاب بظروف غامضة والعثور على جثة رجل في الخمسينيات من عمره في محافظتي ديالى وبغداد.

وقال مصدر في ديالى لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 25 عاماً اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح (كسرية) في منطقة (قلعة سفيف) في اطراف ناحية مندلي 95 كم شرق بعقوبة".

واضاف، ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته الغامضة فيما نقلت الجثة الى الطب العدلي".

وتشهد ديالى حوادث انتحار مستمرة بسبب المشاكل المعيشية أو النفسية او سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بغداد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بـ"العثور على جثة رجل مجهولة الهوية يتراوح عمر 50 - 55 سنة بالقرب من كراج بعقوبة ضمن منطقة المشتل شرقي بغداد".

وأوضح المصدر انه "بعد التحقيق الميداني اتضح ان الرجل متسول ويعاني من امراض مزمنة".