انتحار شابين عراقيين شنقاً وبمسدس

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانتحار شابين في حادثتين منفصلتين وقعتا في العاصمة بغداد وأطرافها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن شاباً أطلق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل داره في منطقة الحرية في بغداد، مشيراً إلى أن ذويه أفادوا بأنه كان يعاني من مشاكل صحية نفسية، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأصولية من قبل الجهات المختصة.

وأضاف المصدر، أن شاباً آخر من مواليد عام 2003 أقدم أيضا على الانتحار بأسلوب الشنق بواسطة حبل معلق داخل منزله في منطقة الجمبلاطية التابعة لقضاء المحمودية جنوب بغداد، حيث باشرت القوات الأمنية فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة والوقوف على أسبابها.