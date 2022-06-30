انتحار شابة ومقتل شخصين بهجوم مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدران عراقيان، مساء الخميس، بانتحار شابة ومقتل شخصين إثر هجوم مسلح في محافظتي ذي قار والبصرة جنوبي العراق.

وأبلغ مصدر محلي، وكالة شفق نيوز، أن "سبب جريمة القتل التي وقعت في منطقة أبو صخير شمالي البصرة، هو خلافات عشائرية سابقة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

في سياق متصل، ذكر مصدر أمني في ذي قار، للوكالة، أن "شابة تبلغ من العمر 18 عاماً، أقدمت على الانتحار في سوق الشيوخ جنوبي الناصرية، بعدما قامت بشنق نفسها داخل دار أهلها".

وأضاف المصدر، أن "الشابة فارقت الحياة بعد نقلها إلى المستشفى، فيما لم تعرف أسباب ودوافع الانتحار لغاية الآن".