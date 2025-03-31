انتحار شابة بـ"بئر" وإصابة مواطن بطلق ناري في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الاثنين، بانتحار شابة عبر رمي نفسها داخل بئر، في وقت أعلنت شرطة كركوك القبض على متهم بإطلاق النار على أحد المواطنين، وإحباط عمليات تهريب عبر الطرق النيسمية بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً أقدمت على رمي نفسها داخل بئر ماء، وتم إخراج الجثة من البئر، فيما لا تزال أسباب الانتحار مجهولة".

وإلى كركوك، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، القبض على متهم بعد ساعة واحدة من إطلاقه النار على مواطن، ما أدى إلى إصابته بجروح، مشيرة إلى أن توقيفه تم وفق المادة 31/405 تمهيداً لإحالته إلى المحاكم لينال جزاءه العادل.

وكان مصدر طبي في صحة كركوك، كشف لوكالة شفق نيوز، عن تعرض شخص لإطلاقات نارية في منطقة البطن بحي آزادي، وتم نقل المصاب إلى مستشفى آزادي التعليمي لتلقي العلاج فيه.

وفي محافظة كركوك أيضاً، تمكنت مفارز متابعة الطرق النيسمية التابعة إلى قيادة شرطة المحافظة، من ضبط عجلتين محملتين بمواد غير مرخصة ومُعدّة للتهريب إحداهما (مشروبات كحولية والأخرى مواد غذائية مستوردة) أثناء محاولة دخلولها إلى المدينة عبر الطرق النيسمية (الترابية).

وأشارت قيادة الشرطة، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع سائقيها التوقيف وفق المادة 240 وتسليم العجلات مع حمولتها إلى الجهات الرقابية المختصة.