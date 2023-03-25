انتحار رجل وإصابة موظف بحادثين منفصلين في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بانتحار رجل وإصابة موظف بمشاجرة في العاصمة بغداد.

وقال المصدران لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً تولد 1982 أقدم على الانتحار بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع كلاشنكوف بمنطقة الرأس داخل منزله ضمن منطقة الرئاسة شرق العاصمة بغداد".

وأضافا أنه "حسب ادعاء ذوي الرجل فأنه يعاني من حالة نفسية".

وأشار المصدران إلى أن "شخصين مجهولي الهوية تشاجرا مع مواطن يعمل موظفاً في وزارة العدل وأطلقا النار عليه في منطقة (الساق الأيمن) بالقرب من داره في منطقة الامين الثانية ببغداد ولأسباب مجهولة ولاذا بالفرار".

ولفتا إلى أن "مركز شرطة الأمين تبنى الحادث".