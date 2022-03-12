انتحار رجل ومراهق بحادثين منفصلين في بغداد وديالى ومقتل راعي أغنام في المثنى

شفق نيوز/ افاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بأن محافظتي بغداد وديالى سجلتا حالتي انتحار لرجل ومراهق.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً من مواليد 1969 أقدم على الانتحار بأسلوب الشنق داخل منزله ضمن منطقة الاسكان ببغداد".

وأوضح أنه "حسب المعلومات الواردة فإن سبب الانتحار هي أمراض نفسية".

وفي ديالى، افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانتحار مراهق بإطلاق نار على نفسه لاسباب غامضة في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مراهقاً يبلغ من العمر 15 عاماً اقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه من سلاح "كلاشنكوف" داخل غرفته في "حي بلور" شمال غربي المقدادية 35 كم شمال شرق بعقوبة".

واكد المصدر، ان "قوات الامن فتحت تحقيقا بالحادث الذي مازالت أسبابه غامضة فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي".

وسجلت ديالى خلال العام الحالي 17 حالة ومحاولة انتحار في معدل مخيف يثير علامات استفهام عن أسباب وظروف الانتحار.

وأعلنت منظمة مدنية في وقت سابق تسجيل 88 حادثة ومحاولة انتحار في ديالى خلال العام الماضي 2021، انتهت 54 منها بالموت و34 محاولات تم احباطها.

وغالبية حالات الانتحار وقعت بين صفوف النساء بسبب المشاكل المعيشية أو النفسية او سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

الى ذلك، أفاد مصدر بإصابة فلاح باطلاق نار من قبل مجهولين قرب أراضي زراعية في محيط قرية الوشاع ٣٤كم شرق بعقوبة.

وفي السياق، افاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن فتى يبلغ من العمر 14 عاماً قتل أثناء رعي الأغنام، إثر انفجار قنبلة عنقودية من المخلفات الحربية ضمن منطقة السهل بمحطة ناحية بصية، التابعة الى بادية المثنى.