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انتحار رجل أمن منسوب الى شرطة كوردستان اثناء مداهمة منزله في خانقين

Category: أمـن

Date: 2021-05-18T08:13:18+0000
انتحار رجل أمن منسوب الى شرطة كوردستان اثناء مداهمة منزله في خانقين

شفق نيوز/ افاد مسؤول أمني كوردي، يوم الثلاثاء، بانتحار شرطي منسوب الى شرطة اقليم كوردستان خلال مداهمة منزله في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة كرميان علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز، إن "احد منتسبي شرطة كرميان سابقاً ويدعى مروان احمد خليل اقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه في منطقة امام عباس في خانقين  خلال مداهمة منزله من قبل قوة امنية".

 وأضاف أن "المداهمة تمت بموجب مذكرة قضائية"، مشيراً إلى أن "اسباب الانتحار مازالت مجهولة حتى الان".

الى ذلك لم تكشف السلطات الامنية والادارية في خانقين اسباب وملابسات الحادث حتى الآن، مؤكدة أن الحادث قيد التحقيق.

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