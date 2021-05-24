انتحار رجل ستيني والقبض على متعاطي مخدرات في بغداد والنجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بانتحار رجل ستيني في بغداد، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن القاء القبض على متهمين بحيازة المخدرات في العاصمة ومحافظة النجف.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً يبلغ من العمر 65 عاماً اقدم، اليوم، على الانتحار عن طريق قطع وريد يده بواسطة سكين داخل شقته في منطقة الشعلة، في بغداد"، مبيناً أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، لمعرفة أسباب ودوافع الانتحار، التي ماتزال مجهولة حتى اللحظة".

بدورها تمكنت مفارز مكتب الحبيبية التابع الى مديرية مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على متهم ضبطت بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة، وفقاً لبيان صدر عن وزارة الداخلية ورد الى وكالة شفق نيوز.

واشار البيان أيضاً إلى أن مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ القت القبض على متهمين اثنين في منطقة الباب الشرقي وضبطت بحوزتهما كمية من مادة الكريستال، ومسدسين اثنين.

وافادت المديرية بقيامها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الملقى القبض عليهم وتسليمهم الى جهة الطلب.

وفي ذات السياق، اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف أن دوريات قسم الشرطة النهرية القت القبض على شخص بحوزته ماده الكرستال المخدرة في احدى زوارق الصيد في نهر الكوفة.

وقالت المديرية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوزن إن دوريات الشرطة النهرية تمكنت من القاء القبض على متهم بحوزته مادة الكريستال المخدرة بعد تفتيش الزورق الذي كان يستقله المتهم.

وبينت أنه تم التحقيق مع المتهم واعترف بتعاطي مادة الكرستال، وتمت احالته للجهات المختصة.