انتحار حارس شخصي ومقتل مدني في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بانتحار حارس شخصي، والعثور على جثة رجل مقتول في حادثين منفصلين بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حارساً شخصياً لإحدى الشخصيات المقربة من الحشد الشعبي في قضاء خانقين اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه في كرفان داخل منزله في القضاء، (105 كم شمال شرق بعقوبة),

وبين المصدر، أن "أسباب الانتحار مجهولة"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث".

وفي حادث آخر عثرت الأجهزة الأمنية على رجل مقتول داخل فراشه في قرية سعدية الشط، (12 كم غرب قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة).

وأكد المصدر أن "أسباب الحادث غامضة، ولم تتضح تفاصيله حتى الآن".