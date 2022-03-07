انتحار جندي في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين اليوم الاثنين، بانتحار جندي في ظروف غامضة بأطراف قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "جنديا من الفوج الثاني – اللواء 91 للجيش العراقي أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح (كلاشنكوف) داخل غرفته لأسباب غامضة".

وأضاف أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة".

ويشهد العراق تصاعدا بحوادث الانتحار بسبب المشاكل النفسية والمعيشية أو تأثيرات أخرى، كما تم تسجيل العديد من حالات الانتحار بين صفوف الجنود العراقيين.