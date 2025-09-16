(تحديث) انتحار جندي وطالب إعدادية في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بانتحار جندي عراقي داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن منتسباً بوزارة الدفاع، برتبة عريف، أقدم على إطلاق النار على نفسه باستخدام سلاح نوع كلاشنكوف أثناء تأديته واجبه داخل مقر مديرية الاستخبارات والأمن، مبينا أن قوة أمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، ونقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي.

وفي حادث آخر، أقدم طالب في المرحلة الإعدادية على الانتحار شنقاً بواسطة حبل أعلى سطح منزله في منطقة الرئاسة شرق العاصمة، وذلك وفق أقوال ذويه، بسبب ضغوطات نفسية نتيجة رسوبه في الدراسة.، بحسب المصدر الآمني ذاته.