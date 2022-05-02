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انتحار جندي بإطلاق النار على نفسه في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-05-02T18:40:00+0000
انتحار جندي بإطلاق النار على نفسه في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى اليوم الاثنين، بانتحار جندي بإطلاق النار على نفسه في أطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "جنديا من سكان محافظة النجف ينتمي إلى الفوج الرابع من اللواء الأول التابع للفرقة الاولى من الجيش العراقي اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل وحدته العسكرية في أطراف قضاء المقدادية (٣٥ كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث الذي لازالت أسبابه ودوافعه غامضة حتى الآن".

وتشهد ديالى ومحافظات عدة تصاعدا بحوادث ومحاولات الانتحار لأسباب نفسية ومعيشة.

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