انتحار ثلاثة شبان بينهم امرأة طلقها زوجها ومقتل رابع بمحافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 3 حالات انتحار خلال الـ24 الساعة الماضية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " شابا يبلغ من العمر 18 عاما أقدم على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزله بقضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

واضاف، ان " امراة تبلغ من العمر 25 عاما قامت بالانتحار بواسطة سلك كهرباء في منزلها بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار"، مشيرا إلى ان "سبب الانتحار هو طلاق المرأة من زوجها ".

وتابع المصدر، ان" شابا يبلغ من العمر 19 عاما اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل بظروف غامضة داخل منزله بقضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

في السياق أفاد مصدر امني آخر، بمقتل شاب في العشرينات من عمره متأثراً بجراحه جراء طعنات سكين تعرض لها في مشاجرة حدثت منتصف ليلة أمس داخل حي النهروان(التنك) بالجانب الايمن من مدينة الموصل شمالي البلاد.

وبحسب المصدر فإن الشاب قد فارق الحياة بعد ساعات من وصوله الى المستشفى فيما لاذ الجُناة بالفرار إلى جهة مجهولة.

وفي محافظة ميسان ذكر الأمن الوطني أنه ضبط (12) كغم من المخدرات داخل "وكر" بالمحافظة.

وقال الجهاز في بيان أنه بناءً على معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز الأمن الوطني في محافظتي ذي قار وميسان بعد مقاطعة المعلومات من مداهمة احد أوكار تجار المخدرات بناحية العزير في محافظة ميسان؛ وضبطت بداخله ( 12 ) كغم من المواد المخدرة.

وأضاف البيان أنه جرى تنظيم محضر ضبط اصولي والتحفظ على المضبوطات لحين أكتمال الاجراءات المتعلقة بملف الدعوى .