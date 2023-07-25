انتحار امرأة وإصابة شخصين والقبض على متهم بـ"الإرهاب" في بغداد وذي قار

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية ورسمية، يوم الثلاثاء، بانتحار امرأة وإصابة شخصين والقبض على متهم بـ"الإرهاب" في حوادث منفصلة في بغداد وذي قار.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تولد 2003 أقدمت على الانتحار باسلوب شنق نفسها مستخدمة قطعة قماش معلقة بسقف غرفتها ضمن منطقة الشرطة الخامسة ببغداد".

وبحسب "ادعاء ذوي الامرأة فأنها تعاني من مشاكل عائلية مع زوجها المنفصلة عنه".

في السياق، اشار مصدر آخر، إلى "إصابة شخصين بطلق ناري ( كسرية ) أثر عبث في السلاح داخل موكب حسيني في تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأوضح ان "المصابين في العشرينيات من عمرهما وتم نقلهما للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

في السياق، القت الشرطة الاتحادية القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب شمال بغداد.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء، تمكن من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 "إرهاب" في منطقة (الراشدية) شمال بغداد".

واشار البيان الى "إحالته اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".