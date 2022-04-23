انتحار امرأة في منزلها ومقتل شاب داخل محل صديقه شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة بتسجيل حادثين مختلفين في منطقتين متفرقتين شرقي العاصمة بغداد أحدهما ناجم انتحار لأمرأة والآخر مقتل شخص بإطلاق نار على يد صديقه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن معلومات سماع اطلاق نار وردت ضمن منطقة حي النصر شرقي وعند التوجه الى المكان عثرت على امرأة مواليد العام ١٩٩٦ عليها اثار اطلاق نار من سلاح نوع بندقية داخل غرفة النوم وعثر على السلاح بجانبها.

ووفقا للمصدر فإن الحادث مشتبه به بين انتحار او حادث جنائي، مشيرا إلى انه تم التحفظ على زوجها والذي يعمل منتسبا في وزارة الدفاع لغرض التحقيق، واكمال خبير الادلة مهامه لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي حادث آخر تم تسجيل حادث قتل مشتبه به داخل محل للندافة ضمن منطقة حي العظام شمال العاصمة.

وقال المصدر ذاته انه تم العثور على جثة رجل مواليد العام ٢٠٠٣ عليه آثار اطلاقات نارية بمنطقة الصدر داخل المحل التابع لصديقه، وعثر بجانبه على مسدس وسكين.

وأشار إلى انه عند وصول القوات الامنية لمكان الحادث صديقه لم يكن موجودا بعدها قام بتسليم نفسه لهم.