انتحار امرأة ومحاولة اغتيال جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم السبت، بانتحار امرأة في قضاء قلعة سكر، فيما تعرض مواطن لمحاولة اغتيال في قضاء سيد دخيل، وذلك في حادثين منفصلين شهدتهما المحافظة.

وعن تفاصيل انتحار المرأة، أوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن "المرأة كانت في العشرينات من عمرها، وأطلقت على نفسها النار داخل منزلها بقرية عگيل في قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار".

وأشار إلى أن "دوافع الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الأمنية، فيما تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي ذي قار أيضاً، ذكر المصدر أن "مواطناً نجاة من محاولة اغتيال على يد مجهولين في قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين أن "المستهدف أُصيب بأربع رصاصات في جسده، وتم نقله إلى المشفى لغرض تلقي العلاج اللازم، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لكشف المتورطين في الحادث وملاحقتهم".