انتحار امرأة واختطاف شخص وعملية سطو مسلح في بغداد وصلاح الدين

شفق نيوز/ افادت السلطات الأمنية، يوم الأربعاء، بإنتحار امرأة، وتحرير مختطف والقبض على خاطفي وهما متهمان إضافة إلى تفكيك عصابة للسطو المسلح، وذلك في حوادث مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن امرأة مواليد العام 2006 اقدمت مساء أمس على الانتحار بواسطة شنق نفسها داخل دارها في منطقة الشعلة غربي بغداد.

وأضاف المصدر أن زوج المرأة قام بنقلها إلى مستشفى الحكيم، وقد قامت القوات الامنية بالتحفظ عليها لحين استكمال الاجراءات الأصولية.

في حادث آخر قالت قيادة عمليات بغداد في بيان اليوم، انه تم تحرير مختطف والقاء القبض على اثنين من الخاطفين، من قبل قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من الامن الوطني وأخرى من استخبارات اللواء، في قاطع الكرخ.

وعلى صعيد مواز تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام ابي غريب من كشف حادث سطو مسلح على دار سكني، بوقت قياسي، والقبض على الجناة ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية.

وفي محافظة صلاح الدين أفاد مصدر أمني، باختطاف مدني في أطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية اختطفوا الشاب عمر عامر مجيد قرب فلكة عمارة الشروق وسط مدينة سامراء جنوب شرق تكريت.

واضاف أن الأجهزة الأمنية تواصل البحث والتحري عن الشاب المخطوف و فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

وتشهد محافظة صلاح الدين بين الحين والآخر حوادث خطف تقف وراءها جماعات مسلحة وتستهدف شخصيات أمنية وعشائرية ومواطنين.