انتحار امرأة واصابة شخص بإطلاق نار واحتراق أكثر 200 محل وكشك في بغداد

شفق نيوز/ سجلت العاصمة بغداد، اليوم الخميس، عددا من الحوادث المتفرقة في مناطق مختلفة من بينها انتحار امرأة واصابة شخص بجروح بليغة جراء إطلاق نار.

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، إن امرأة من مواليد العام 1995 أقدمت على الانتحار بأسلوب اطلاق النار على نفسها من سلاح نوع مسدس داخل دارها ضمن منطقة "الولداية" شرق العاصمة، مبينا أنه تم التحفظ على زوجها لوجود شكوك بالحادثة.

في غضون ذلك اقدم صاحب معرض للسيارات على إطلاق النار من مسدسه الشخصي على شخص لوجود خلافات مالية فيما بينهما ضمن قضاء "ابو غريب" ما اسفر عن اصابته بجروح "خطيرة" فيما تم القبض على صاحب المعرض.

وفي حادث حريق سوق حي العامل، قال مصدر في مديرية الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن 225 محلاً وكشكاً تجارياً قد احترق بالكامل.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان، احكام سيطرتها باحتواء وإخماد حريق اندلع داخل سوق منطقة حي العامل، الواقعة جنوب غرب بغداد.

ويتكون هذا السوق من عدد من المحال والأكشاك ذات الأنشطة التجارية المتنوعة، والتي تم تشييدها من ألواح السندويج بنل سريعة الاشتعال، مما يعد مخالفاً لتعليمات السلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني.

وقالت المديرية في بيانها، ان فرقها نجحت في تطويق النيران وعزل المحال والأكشاك التجارية المحترقة عن بقية أجزاء السوق. كما بدأت بتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى السوق التجاري لإتمام عملية الإخماد والتبريد، دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع تقليص الأضرار المادية الناتجة عن الحريق.

ووفقا للبيان، فقد واجهت الفرق تحديات نظراً لضيق أزقة السوق وكثرة العوائق، مما حال دون دخول سيارات الإطفاء المتخصصة والداعمة، مما اضطر فرقنا لمد خراطيم المياه لمسافات طويلة.

وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المختص بالموقع الجغرافي المعنى، كما تم استدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق في البداية، ومحاسبة الأفراد المقصرين الذين أهملوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية المعتمدة من قبل مديرية الدفاع المدني، بالرغم من التحذيرات السابقة الصادرة عن المديرية، وتم إبلاغها للأشخاص المعنيين من أصحاب المحال والأكشاك داخل السوق التجاري.