سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

انتحار امرأة متزوجة بطريقة بشعة في محافظة عراقية

Category: أمـن

Date: 2020-10-07T06:56:32+0000
انتحار امرأة متزوجة بطريقة بشعة في محافظة عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاربعاء بأن امرأة اقدمت على الانتحار عبر نحر نفسها وذلك في محافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان المدعوة (ن.ر) تولد ١٩٩٥ انتحرت نتيجة قيامها بطعن نفسها في منطقة الرقبة بواسطة سكين مطبخ داخل دارها ضمن حي المرتضى في بابل.

وحسب ادعاء زوجها فانها تعاني من امراض نفسية، وفق المصدر.

في غضون ذلك افاد مصدر محلي في ديالى اليوم الاربعاء بانتحار فتاة عشرينية شنقا في اطراف ناحية هبهب 10 كم جنوب غرب بعقوبة.

وبحسب إحصائية حكومية أظهرت ارتفاع حالات الانتحار من 319 في عام 2003 ، باستثناء إقليم كوردستان، إلى 519 في عام 2019.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز،  ان  فتاة من مواليد  د (١٩٩٨)  عُثر عليها مشنوقة في غرفتها في قرية منصورية الشط - ناحيه هبهب- قضاء الخالص.

واكد ان "فريقا امنيا فتح تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث فيما اكدت مصادر ان اسباب الانتحار تعود لضغوط نفسية ومشاكل عائلية".

وسجلت ديالى خلال العام الحالي اكثر من 20 حالة ومحاولة انتحار بحسب احصائيات شبه رسمية.

related

هجومان ليليان لداعش على الجيش العراقي والحشد الشعبي شمالي بغداد وبابل

Date: 2019-06-04 00:59:15
هجومان ليليان لداعش على الجيش العراقي والحشد الشعبي شمالي بغداد وبابل

بعد قتل زوجة اخيه وابنها .. انتحار شخص جنوبي العراق

Date: 2020-07-25 14:20:39
بعد قتل زوجة اخيه وابنها .. انتحار شخص جنوبي العراق

محافظة عراقية ترفع الحظر الشامل للتجوال

Date: 2020-06-30 14:03:20
محافظة عراقية ترفع الحظر الشامل للتجوال

مراهقة وامرأة تنتحران شنقاً في العراق

Date: 2020-09-18 17:32:48
مراهقة وامرأة تنتحران شنقاً في العراق

شرطي ينتحر داخل قناة العراقية شبه الرسمية في بغداد

Date: 2019-07-22 07:23:43
شرطي ينتحر داخل قناة العراقية شبه الرسمية في بغداد

إعتقال محكوم مدى الحياة هارب من سجن بادوش

Date: 2019-06-04 21:05:53
إعتقال محكوم مدى الحياة هارب من سجن بادوش

العثور على جثة مشنوقة داخل حديقة عامة قرب السليمانية وانتحار عشريني بديالى

Date: 2020-08-17 10:01:56
العثور على جثة مشنوقة داخل حديقة عامة قرب السليمانية وانتحار عشريني بديالى

اندلاع النيران في مكتب نائب بالبرلمان العراقي واذاعة محلية

Date: 2020-07-27 21:24:02
اندلاع النيران في مكتب نائب بالبرلمان العراقي واذاعة محلية