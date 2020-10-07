انتحار امرأة متزوجة بطريقة بشعة في محافظة عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاربعاء بأن امرأة اقدمت على الانتحار عبر نحر نفسها وذلك في محافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان المدعوة (ن.ر) تولد ١٩٩٥ انتحرت نتيجة قيامها بطعن نفسها في منطقة الرقبة بواسطة سكين مطبخ داخل دارها ضمن حي المرتضى في بابل.

وحسب ادعاء زوجها فانها تعاني من امراض نفسية، وفق المصدر.

في غضون ذلك افاد مصدر محلي في ديالى اليوم الاربعاء بانتحار فتاة عشرينية شنقا في اطراف ناحية هبهب 10 كم جنوب غرب بعقوبة.

وبحسب إحصائية حكومية أظهرت ارتفاع حالات الانتحار من 319 في عام 2003 ، باستثناء إقليم كوردستان، إلى 519 في عام 2019.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان فتاة من مواليد د (١٩٩٨) عُثر عليها مشنوقة في غرفتها في قرية منصورية الشط - ناحيه هبهب- قضاء الخالص.

واكد ان "فريقا امنيا فتح تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث فيما اكدت مصادر ان اسباب الانتحار تعود لضغوط نفسية ومشاكل عائلية".

وسجلت ديالى خلال العام الحالي اكثر من 20 حالة ومحاولة انتحار بحسب احصائيات شبه رسمية.