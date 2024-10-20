انتحار امرأة في ذي قار والقبض على تاجر آثار بصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأحد، بتسجيل حالة انتحار شمال شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة، فيما ألقت شرطة صلاح الدين القبض على شخص يتاجر بالآثار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "امرأة تبلغ من العمر 54 عاماً أقدمت على الانتحار شنقا بواسطة وشاح داخل منزلها في منطقة العلوة بقضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "دوافع الانتحار هي سوء حالتها النفسية، حيث تم نقل جثتها لدائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

من جانب آخر، أعلنت مديرية الشؤون الداخلية في صلاح الدين ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه وفقاً لمعلومات دقيقة وبمتابعة ميدانية تفصيلية، تمكنت مفارز الشؤون الداخلية من إلقاء القبض على متهم يتاجر بالآثار، وتم ضبط خمس عملات أثرية تعود للعصر الأموي.

وأشارت إلى تدوين أقوال المتهم وتنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرض الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 44 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2000 المعدل.