انتحار امرأة بإطلاق النار على نفسها في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحار امرأة بإطلاق النار على نفسها في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن امرأة أقدمت على انتحار بإطلاق النار على نفسها مستخدمة سلاح نوع (مسدس - مجهول العائدية بالوقت الحالي)

داخل منزلها ضمن منطقة ابو دشير في الدورة".

وبحسب المصدر، جرى نقل المرأة من قبل زوجها وشقيقه الى المستشفى، وتم القبض على الشقيق بعد أن لاذ زوجها بالفرار إلى جهة مجهولة، موضحاً أن خبير الادلة وجه بفتح تحقيق لشكوكه بالحادثة.