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انتحار امرأة بظروف غامضة في بغداد والعثور على جثة بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-10-14T13:12:21+0000
انتحار امرأة بظروف غامضة في بغداد والعثور على جثة بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في بغداد، يوم الخميس، بأن أهالي مجمع بسماية السكني أبلغوا عن وجود جثة امرأة يعتقد أنها انتحرت بإلقاء نفسها من عمارة سكنية، فيما عثرت القوات الامنية على جثة رجل مغدور في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي (بلوك 400A) في مجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، فوجئوا بوجود جثة لامرأة يعتقد أنها ألقت بنفسها من العمارة التي تسكن فيها".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية فيما تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته"، مشيرا الى انه "لم يتبين ما إذا كانت المرأة قد انتحرت أم هناك شبه جنائية في القضية".

إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني في ديالى، وكالة شفق نيوز، بأن "قوات الامن عثرت على جثة رجل تولد 1971 من سكان ناحية هبهب 9كم شمال غرب بعقوبة، مقتولا قرب مجمع سكني قيد الانشاء في اطراف قضاء الخالص 15شمال شرق بعقوبة".

واشار إلى أن "جثة الضحية مصابة بإطلاقات نارية في مختلف أنحاء الجسم وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

واضاف المصدر أن "السلطات الامنية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

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