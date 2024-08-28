انتحار امرأة بسلاح زوجها في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بانتحار امرأة بسلاح زوجها، فيما حررت قيادة شرطة بغداد الرصافة، طفلة معنفة من قبل والداها، واعتقال الأب.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "امرأة تولد 2004 أقدمت على الانتحار ظهر اليوم، بأسلوب إطلاق النار على نفسها من سلاح زوجها المرخص من وزارة الداخلية، داخل غرفة نومها ضمن منطقة أم الكبر والغزلان شرقي العاصمة بغداد، وجرى التحفظ على الزوج لوجود شكوك بالحادث".

إلى ذلك، ذكر بيان لشرطة بغداد الرصافة، أن فريق عمل مختص من قبل قسم شرطة الكرادة، وبعد التحري والمتابعه الدقيقه تم التوصل إلى الأب الذي يسكن منطقة الكرادة وتبين انه والد الطفلة المعنفة، ليتم القبض عليه وإيداعه التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية بحقه وتسليم الطفلة إلى والدتها".