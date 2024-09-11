انتحار إرهابي واعتقال آخر واصابة ضابطين في اشتباكات بكركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأربعاء، بإحباط مخطط أرهابي في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة مشتركة مكونة من جهاز الأمن الوطني، والشرطة المحلية، وجهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية نفذت واجباً امنياً صباح اليوم في حي "سيكانيان" شمال كركوك ضد هدف ارهابي.

وأضاف أنه اثناء تنفيذ الواجب حدثت اشتباكات مسلحة مع أهداف "جداً خطيرة" وهم عدد من المطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن أحد المطلوبين انتحر خلال الاشتباكات فيما ألقت القوة القبض على آخر بينما فر ثالث الى جهة مجهولة.

ووفقا للمصدر، فإن ضابطين من القوات الامنية أُصيبا بجروح، لافتا الى أن الواجب كان عبارة عن عملية استباقية تمكنت القوات الامنية من خلالها من إحباط عملية ارهابية مخطط لها كان يروم المطلوبون تنفيذها داخل المحافظة.