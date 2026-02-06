انتحاري يفجر نفسه أثناء محاولة اعتقاله في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أقدم انتحاري يرتدي حزام ناسف، يوم الجمعة، على تفجير نفسه أثناء محاولة قوة أمنية اعتقاله غربي محافظة الأنبار، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد القوة.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن مصدر أمني في الأنبار، أن "انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً أقدم على تفجير نفسه أثناء محاولة قوة أمنية اعتقاله خلال مداهمة منزله في منطقة الخصيم بقضاء القائم غربي المحافظة".

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة عنصرين من القوة، مع عدم تسجيل أي ضحايا في صفوف القوات الأمنية، حيث تم نقل المصابين لتلقي العلاج.

وكان مصدر أمني في الأنبار، أفاد في وقت سابق من الشهر المنصرم، بأن قوات الأمن الوطني في مدينة الرمادي مركز المحافظة، أحبطت هجوماً إرهابياً بعد تفكيك حزام ناسف كان بحوزة انتحاري داخل مطعم "هيوا الكوردي" في منطقة الخمسة كيلو.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن معلومات استخبارية دقيقة قادت إلى تنفيذ عملية سريعة ومحكمة، أسفرت عن السيطرة على الموقف وتفكيك الحزام الناسف دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ووفق المصدر، فإن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا في محيط الموقع، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والجهات التي تقف خلفه، مؤكدا أن الوضع الأمني في المنطقة مستقر حالياً.

وأشار إلى أنه تم استدراج الإرهابي من خلال المصادر ونصب له كمين محكم والقبض عليه دون أي حادث يذكر والموقف تحت السيطرة.