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اعتقال ثلاثة عناصر بداعش بينهم أمير ومقتل رابع بضربة جوية في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-04-01T10:22:58+0000
اعتقال ثلاثة عناصر بداعش بينهم أمير ومقتل رابع بضربة جوية في العراق

شفق نيوز/ أعلن اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بالقاء القبض على أمير في تنظيم داعش تسلم المنصب حديثا بعد مقتل سلفه بعملية أمنية.

وقال عبدالله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن جهاز مُكافحة الإرهاب القى القبض على ما يسمى " أمير قاطع دجلة " المُنصب حديثًا بعد مقتل الأمير السابق بعملية ( عين الجحش ) .

ونفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في وادي الثرثار، أسفرت عن تدمير كهف وقتل احد الإرهابيين، وفقا لخلية الإعلام الأمني.

في غضون ذلك قال مصدر في قيادة عمليات الأنبار، باعتقال اثنين من ابرز عناصر تنظيم داعش في منطقة ناحية الصقلاوية، من خلال نصب كمين لهما 

وقال إنه وفق التحقيقات الاولية مع العنصرين، فإنهما كانا يخططان القيام بعمليات ارهابية في المناطق المحررة.

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