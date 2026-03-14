امن الحشد يتبنى التحقيق بانفجار الكرادة وسط أنباء عن اغتيال شخصية قيادية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، فجر السبت، بتبنى جهاز أمن الحشد الشعبي مسؤولية التحقيق في الانفجار الذي هزّ منطقة المسبح- العرصات وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار ناجم عن صاروخ استهدف مسكناً في المنطقة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى المستهدف والمنازل المجاورة.

في حين تحدثت مصادر عن أن يكون الحادث عملية اغتيال استهدفت شخصية قيادية بارزة في الفصائل المسلحة.

يأتي هذا الحادث في سياق موجة الاستهدافات التي طالت مقرات الفصائل المسلحة في العراق خلال الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد حدة التوترات الإقليمية المرتبطة بالعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.