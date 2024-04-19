امنية واسط توضح حقيقة سقوط صاروخ إسرائيلي في العزيزية

شفق نيوز/ أوضحت اللجنة الامنية في مجلس محافظة واسط، اليوم الجمعة، حقيقة سقوط صاروخ إسرائيلي بقضاء العزيزية شمال مركز المحافظة.

وذكر رئيس اللجنة، حبيب البدري لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات التي تحدثت عن سقوط صاروخ إسرائيلي بقضاء العزيزية غير صحيحة، وإنما هو (بقايا حشوة دافعة لصاروخ) سقطت بمنطقة الدير في القضاء المذكور شمالي واسط".

وبين، أن "خبراء المتفجرات بقيادة شرطة المحافظة قاموا برفع المادة الصاروخية إلى مكان آمن لإجراء التحليل الأمني لها، وبيان هويتها".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صورا يظهر فيها بقايا صاروخ إسرائيلي كان متجها إلى إيران، وسقط في قضاء العزيزية في محافظة واسط.