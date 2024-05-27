امر قبض لضابط كبير بتهمة ابتزاز تجار المخدرات في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الاثنين، بصدور أمر قبض بحق ضابط رفيع المستوى في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة تحقيق البصرة اصدرت امر قبض بحق ضابط برتبة عميد وكان يشغل منصب مدير مكافحة مخدرات البصرة سابقا بتهمة ابتزاز تجار المخدرات اثناء فترة عمله".

وبين المصدر، ان "ملف التحقيق تم إيداعه لدى جهاز الأمن الوطني في البصرة لمتابعته وتنفيذ مذكرة القبض بحق الضابط المطلوب".