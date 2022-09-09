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امرأة ومعاملة ومليون دولار.. القصة الكاملة لاختطاف وتحرير محام في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-09-09T10:22:45+0000
امرأة ومعاملة ومليون دولار.. القصة الكاملة لاختطاف وتحرير محام في ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع في ديالى، يوم الجمعة، القصة الكاملة لاختطاف وتحرير محام في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "المحامي ليث التميمي تلقى اتصالاً هاتفياً من امرأة تدعي ترويج معاملة تعويض عبر المحامي المذكور وعند ذهابه للقاء المرأة في ناحية الوجيهية وبحسب الاتصال الهاتفي قطع طريقه مسلحون مجهولون بكمين متفق عليه مع المرأة، واقتادوه إلى أحد مناطق قضاء المقدادية".

وأضاف أن "المختطفين ساوموا ذوي المحامي المختطف بمبلغ (100 شدة) أي مليون دولار، وبعد اتصالات ومفاوضات خفضوا المبلغ  إلى (40 شدة) 400 ألف دولار، مقابل الإفراج عنه".

وأوضح المصدر، أن "قوة من الاستخبارات وبعد تتبع المكالمة، نجحت باعتقال المرأة، واعترفت على الخاطفين وقادت إلى مكان الاختطاف الواقع في منطقة الكيلوات بأطراف المقدادية، ليتم تحرير المحامي المختطف، واعتقال المتهمين بالقضية".

وعلمت وكالة شفق نيوز، صباح الجمعة، بتحرير المحامي (ليث حسن التميمي) بعد اعتقال الخاطفين في المقدادية ضمن محافظة ديالى، وذلك بعد اختفاء استمر أربعة أيام وسط ظروف غامضة.

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