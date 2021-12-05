امرأة وابناؤها يقدمون على قتل الأب بالبصرة .. والأمن يكشف تفاصيل مروعة

شفق نيوز/ كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الأحد جريمة غامضة تمثلت بقتل رجل من قبل زوجته وابنائه، وذلك في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنها تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لرجل محترق ومتفحم مجهول الهوية والملامح ملقات على حافة النهر في ناحية الهارثة بمحافظ البصرة.

وأضاف أن عملية الكشف عن هذه الجريمة جاءت بعد أن تمت إحالة القضية من قبل قاضي التحقيق الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والتي بدورها كثفت من جهدها الاستخباري والتعمق بالتحقيق مع زوجته وولديه.

ووفقا للوكالة فإنه "وبعد مواجهتهم بالادلة اعترفوا صراحة بقتل المجني عليه وهو نائم ،بواسطة بندقية جي سي باطلاق النار على راسه ونقله الى مؤخرة الدار ومن ثم سكب مادة الكاز واضرام النار بالجثة لحين تفحمها لعدم التعرف على ملامحه".

وعز البيان سبب ارتكاب الجريمة "هو لوجود مشاكل أسرية كبيرة بينهم ادت الى اتفاق الزوجة وولديها وتنفيذ جرمهم الشنيع ، فيما تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة والعجلة وتدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واجراء كشف الدلالة وجاء مطابق للاعترافات".

وتابع البيان أن قاضي التحقيق قرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٠٦ق ع )واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.