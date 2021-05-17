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امرأة ثلاثينية ترتكب جريمة مروعة وتنتحر جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-05-17T11:15:44+0000
امرأة ثلاثينية ترتكب جريمة مروعة وتنتحر جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل امرأة وطفلها على يد أخرى ثلاثينية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، مشيراً إلى اعتقال مشتبه به في الحادثة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً أقدمت، اليوم، على قتل زوجة شقيقها وطفلها البالغ من العمر 3 سنوات، داخل منزلها في قرية الدهيمي    ضمن قضاء الرفاعي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "الجانية وبعد إتمام عملية القتل للمرأة والطفل، قامت بالانتحار بذات السلاح"، لافتاً إلى أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث لدائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وتابع المصدر، أن " القوة الأمنية أوقفت شقيق الجانية لوجود شك بملابسات الحادث"، لافتال الى ان "التحقيقات الأولية أظهرت أن الأم وطفلها قتلوا برصاصة واحدة لكل منهما، بينما الجانية بأربع رصاصات ".

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