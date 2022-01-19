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امرأة تهدد زوجها إلكترونياً في بغداد ورجل يبتز طليقته بكركوك

Category: أمـن

Date: 2022-01-19T10:27:46+0000
امرأة تهدد زوجها إلكترونياً في بغداد ورجل يبتز طليقته بكركوك

شفق نيوز/ اعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الاربعاء، عن تعرض زوج لتهديد إلكتروني من قبل زوجته في بغداد، فيما ابتز رجل طليقته بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي لإجبارها على التنازل عن النفقة.

وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها تلقت مناشدتين عبر خطها الساخن المجاني (٤٩٧)، إحداهما من قبل شخص من بغداد يدعي تعرضه لابتزاز الكتروني من قبل زوجته.

وبينت ان "الزوجة قامت بتهديده بنشر صور فتاة ينوي الزواج بها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يعرض عن فكرة الزواج".

واشارت الى ان المناشدة الثانية كانت "من كركوك حيث اشتكت امرأة من تعرضها لابتزاز من قبل طليقها الذي يقوم بتهديدها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تتنازل عن حقوقها ونفقتها الشرعية".

واوضحت الشرطة المجتمعية انها اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، وقامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الضحيتين.

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