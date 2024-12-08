امرأة تنهي حياة زوجها طعناً بـ"السكين" ومصرع موظف في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمقتل رجل على يد زوجته طعناً بـ"السكين" في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين زوج وزوجته نتيجة مشاكل عائلية تطورت الى استخدام السلاح الأبيض (سكين) من قبل الزوجة والتي اقدمت على طعن زوجها في البطن ما أسفر عن مقتله في الحال ضمن منطقة حي الجهاد".

وأشار إلى "القبض على الزوجة وإيداعها التوقيف".

في السياق، أشار المصدر الى "مصرع موظف في وزارة التربية نتيجة تعرض منزله لحادث حريق نتيجة تماس كهربائي في الطابق الثاني واحتراقها بالكامل ضمن قطاع 38 في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد".