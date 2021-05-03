امرأة تنهي حياة زوجها طعناً بسكين في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بمقتل رجل طعناً بسكين على يد زوجته بسبب خلاف عائلي، شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الزوجة قتلت زوجها داخل منزلهم في منطقة الأمين شرقي بغداد، بسبب خلاف عائلي، مشيراً إلى أن الزوجة تعرضت هي الأخرى لطعنة في بطنها من قبل الزوج قبل أن يفارق الحياة.

وأشار إلى أن القوات الأمنية توجهت إلى المنزل بعد أن تلقت بلاغاً بالحادث وتمكنت من اعتقال الزوجة.

وكان مصدر محلي في محافظة ذي قار، قد وكالة شفق نيوز، في 30 نيسان الماضي، بأن "زوجة أقدمت على اضرام النار بزوجها أثناء نومه في غرفتهما حيث قامت برش الغرفة بمادة النفط واشعالها، وأحكام قفل الباب بقوة حتى لا يلوذ بالفرار أثناء نهوضه"، مبيناً أن الزوجة قامت بهذه الجريمة المروعة انتقاماً من الزوج بعد اقترانه بزوجة أخرى.